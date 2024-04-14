احمرار وتهيج وتصبغات حول العين.. الغذاء والدواء تحذر من هذا النوع من القطرات

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت هيئة الغذاء والدواء ، من الاستخدامات الخاطئة لبعض الأدوية ومن أبرزها قطرات لوميجان ، التي تُصرف من قبل طبيب العيون المختص ؛ ومؤخراً زاد استخدامها لغرض تكثيف وإطالة الرموش ، مما قد يؤدي لمضاعفات بعد الاستخدام مثل احمرار وتهيج العين.

وقالت الهيئة في إنفوجراف توعوي: إن الأعراض الجانبية لها تتمثل في تصبّغ واسمرار الجفـن حـول الـعـيـن، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين ، مشيرةً إلى أن الجرعات العالية تؤدي إلى تصبغات وتهيج وحكة بالعين، وقزحية العيـن، واحمرار طفيف، وألـم بالعـيـن.

وحذرت الهيئة من استخدام تلك القطرة أثناء الرضاعة الطبيعية؛ لأنها قد يمتصها الطفل عن طريق الحليب.

وشددت الهيئة على أنه في حال ملاحظة أي آثار جانبية أو ملاحظة يجب إبلاغ الهيئة.