السعودية :اقتحام استراحة شباب أجانب في الطائف يكشف مفاجأة صادمة للأمن الوطني!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وبمشاركة الجهات المختصة، عن استراحة حولتها عمالة وافدة من جنسيات "باكستانية وهندية" إلى مستودع يعدُ الأكبر،

تخصصَ في تجهيز وبيع بعض المنتوجات مثل "الشيز كيك" و"الدونات" و"الكوكيز" وبعض الكيكات الأخرى، والتي عُثر عليها بكمياتٍ كبرى، وهي منتهية الصلاحية، ويبدو عليها علامات حيث يتم تزويد الكثير من الكافيهات بها باعتبارها هي من تحرص على وجود هذه المنتجات لديها وبيعها.والموقع عبارة عن استراحة داخل أحد الأحياء في الطائف، ويحتوي على الكثير من الغرف الشعبية،

تحولَ لمستودع بدون أي تراخيص نظامية، فيما أغلقه مراقبو الأمانة، بمتابعة من الأمين المهندس ناصر الرحيلي وأشارت مصادر لـ"سبق" بأنه تم الحصول على فواتير لأسماء كافيهات معروفة تتعامل مع هذا المستودع ويزودها بهذه المنتجات المتعفنة، وجار تتبعها حاليًا من قبل الأمانة.