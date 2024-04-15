تهديد إيراني قوي بضربة ساحقة على المملكة إذا تعاونت مع إسرائيل؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مصدر في القوات المسلحة الايرانية أن طهران تراقب عن كثب تحركات المملكة الأردنية الهاشمية، وأنه إذا تعاون (الأردن) مع إسرائيل، فسيكون هدف إيران القادم.

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وأفادت "مهر" بأن مصدرا مطلعا في القوات المسلحة الإيرانية حذر الأردن من التعاون مع إٍسرائيل قائلا: "ايران ستراقب التحركات الأردنية وفي حال تعاونهم مع اسرائيل ستكون الأردن هدفنا القادم".

الأخبار الأكثر قراءة الان: وشدد المصدر: "حذرنا الأردن وباقي دول المنطقة قبل بدء الهجوم من التعاون مع كيان الاحتلال". وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، في بيان، أنه "ردا على جرائم الكيان الصهيوني العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق واستشهاد عدد من القادة والمستشارين العسكريين لبلادنا في سوريا، استهدفت القوة الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أهدافًا معينة داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأوضح البيان أنه سيتم نشر معلومات تفصيلية خلال الساعات المقبلة.