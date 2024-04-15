حسناء سعودية رفضت إعطاء زوجها مفاتيح سيارتها ليذهب إلى أهله يوم العيد..والأخير يفاجئها بما لم يكن في الحسبان!

الرياض - محمد الاطلسي - روى مواطن قصة رجل طلق زوجته يوم العيد بسبب رفضها إعطائه مفاتيح سيارة كانت اشترتها له ليذهب إلى أهله في العيد.

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سيارة هدية

وقال المواطن خلال مقطع فيديو، إن الرجل بسيط الحال، وزوجته موظفة وكانت اشترت سيارة وأهدتها له.

بداية الخلاف

وتابع، في صباح أول أيام العيد، طلب الرجل من زوجته الذهاب معه إلى منزل أهله لمعايدتهم، ولكن الزوجة طلبت منه أن يوصلها إلى منزل أهلها أولا، مشيرا إلى أن منزل أهل الرجل في منطقة نائية ومنزل أهل زوجته يقع على مسافة قريبة من منزلهم.

الطلاق

وأوضح، أنه بعدما وصل الرجل وزوجته إلى منزل أهلها، طلب منها الذهاب معه إلى منزل أهله، ولكنها رفضت وطلبت منه الجلوس معها في منزل أهلها وتناول الغداء، ولكن الرجل أصر على الذهاب إلى منزل أهله، وقال لها أنه يمكنها أن تبقى في منزل أهلها ويذهب هو إلى منزل أهله، وعندما طلب منها مفاتيح السيارة، رفضت الزوجة أن تعطيه المفاتيح، وقالت له هذه سيارتي وأنت دبر أمرك.

غضب الزوج

وأضاف، غضب الزوج وتوجه إلى منزل أهله وقطع مسافة كبيرة سيرا على الأقدام، ثم أشر لقائدي السيارات وقام أحدهم بتوصيله، لافتا إلى أن الزوج بعدما عاد إلى المنزل طلق زوجته، ورغم محاولتها العودة له إلا أنه أصر على موقفه وعدم العودة إليها.