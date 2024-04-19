غضب من الله ..اتفرج : مواطن سعودي أطعم ناقته 500 ريال وماحدث له بعدها صدم الجميع !!.. فيديو

الرياض - محمد الاطلسي - ضبطت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض مواطن تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي، وتوثيق ذلك ونشره. وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان ناشطون سعوديون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام مواطن سعودي بإطعام بعير عملة ورقية سعودية من فئة الـ 500 ريال- تعادل 150 دولاراً تقريباً-، الأمر الذي اثار تفاعلا واستهجانا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على من قام بذلك.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة الدوادمي بمنطقة الرياض على مواطن تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي وتوثيق ذلك ونشره، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".