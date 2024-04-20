اناقة تجذب الأنظار ..سيارة فورد اكسبيديشن 2025 بتصميم فخم وقوة وبهذا السعر المتوقع في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت عدسات تجسسية عن الإصدار الجديد سيارة فورد اكسبيديشن 2025 كلياً خلال تجوالها في الطرق العامة، وهذه المرة جاءت لمحات من تصميم الداخلية لأول مرة قبل التدشين المتوقع لها في نهاية مارس الجاري.

التحديثات الداخلية فقد خضعت الداخلية لتحديثات شاملة كالمتوقع مشابهة لسيارة لينكون نوتيلوس 2024 الجديدة، أبرزها شاشة لمسية 11.1 إنش مركزية للتحكم في بعض إعدادات نظام الترفيه والمناخ، وشاشة أخرى عملاقة 48 إنش بعرض لوحة القيادة بأكملها.

وتأتي السيارة بقرص دائري لتغيير السرعات، وقرص آخر للتحكم في درجة الصوت.. ويبدو أن فورد اهتمت بتحسين جودة المواد المستخدمة في الداخلية، بما يشمل جلود أكثر أناقة وزخرفات ألمنيوم موزعة في أنحاء المقصورة.

ماذا عن الخارجية؟ بالنسبة للتصميم الخارجي لاكسبيديشن 2025 الجديدة فيظل مموهاً بالكامل، ولكن نتوقع تحديثات واسعة للغة التصميم كما رأينا مع لينكون نوتيلوس 2024 الجديدة، مع استمرار المصابيح الأمامية المربعة المألوفة.

ومن المتوقع استمرار الـ SUV الأمريكية بمحرك 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر، ولكن قد تضيف فورد خيار هجين بأداء وصرفية وقود أفضل.. وسنعلم المزيد عن السيارة مع اقتراب موعد تدشينها في معرض نيويورك للسيارات في نهاية الشهر الحالي.

أما بالنسبة حول سعر فورد إكسبيديشن 2025 في السعودية حيث متوقع أن تنزل بسعر 56,075 دولار أمريكي أي ما يعادل 210,273 ألف ريال سعودي، .