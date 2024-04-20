اتفرج الصدمة : أفعى سامة تقتل شابة سعودية بطريقة ماكرة أشعلت كل مواقع التواصل الإجتماغي

الرياض - محمد الاطلسي - تداول مغردون سعوديون قصة مواطنه سعوديه توفت اثر تعرضها للدغة أفعى سامة حاول تقليبها والإمساك بها ، لكنها باغتتها بلدغة سريعة توفت بعدها بساعات رغم محاولات انقاذها من قبل الأطباء.

وقال المغردون الذين نشروا القصة ان مواطنه في العقد الثالث من عمره حاولت الإمساك بأفعى سامة في أحد جبال منطقة فيفا، شرق منطقة جازان، جنوب السعودية، لكن الأفعى السامة لدغتها في الساق وهربت بعيداً عنه. وحاول المتواجدون انقاذ الفتاة وقاموا بنقلها إلى احد المستشفيات القريبة إلا أنها فارق الحياة بعد أقل من ثلاث ساعات بسبب الانتشار السريع سم الأفعى في جميع جسمه.

انتشار الأفاعي في جبال فيفا

وفي تطور لافت، ظهرت في جبال فيفاء خلال السنوات الأخيرة، أعداد من الأفاعي والثعابين تفاوتت أحجامها وأنواعها، إضافة إلى بعض الزواحف والحشرات غير المعروفة سابقا، لا سيما في مواسم الأمطار، وما تشهده فيفاء من أجواء معتدلة وغطاء نباتي كثيف يساعد هذه الزواحف على الظهور والاوقد عثر المواطن موسى شريف الفيفي أمس على ثعبان كبير يزيد طوله عن 3 أمتار ونصف، إذ قال الفيفي إنه فوجئ بهذا الثعبان الضخم بالقرب من منزله في محاولة منه لاقتحام المنزل، إلا أنه بعد عدة محاولات تمكن من القضاء عليه وقتله. ولفت إلى أن مثل هذه الثعابين الضخمة لم نكن نشاهدها سابقا في فيفاء، مبديا تخوفه من تزايد انتشارها وظهورها، مما قد يعرض الأهالي وأغنامهم لخطرها وخاصة أوقات الليل.