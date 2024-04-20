تفاصيل شروط زواج المقيم اليمني من امرأة سعودية بعد التعديلات الجديدة وأسباب الرفض؟

الرياض - محمد الاطلسي - شروط زواج اليمني من سعودية بعد التعديلات الجديدة ، وضعت حكومة المملكة العربية السُّعُودية بعض الشروط التي يجب توافرها للموافقة على هذا الزواج، حيث تسعى كل امرأة إلى البحث عن الزوج الصالح الذي ترتضى دينه وخلقه، وفي ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة وكثرة الزوار لغرض العمل أو السياحة، قد تتجه المرأة السعودية إلى الزواج من شخص أجنبي أي أنه ليس سعودي الجنسية، وفي ظل كثرة هذه الحالات في الأعوام السابقة وضعت حكومة المملكة بعض الشروط للموافقة على هذا النوع من الزواج.

شروط زواج اليمني من سعوديةتهتم السعودية دائماً بحفظ حقوق مواطنيها والحفاظ على مصالحهم، ومن هذا المنطلق، فقد أقرت الحكومة السعودية شروط زواج اليمني من سعودية، والتي ينبغي أن يلتزم بها الرجل اليمني الذي يرغب في الارتباط بامرأة سعودية، وهي كالتالي:

أن يكون عمره ما بين 25 و50 سنة.

أن يقدم صورتين مصدقتين من شهادة ميلاده.

يثبت حالته الاجتماعية، فإن كانت المرأة السعودية متزوجة سابقاً، فيجب عليه تقديم شهادة طلاق أو وفاة الزوج السابق.

أن لا يقل عمر المرأة السعودية عن 21 سنة.

أن يكون له عمل ثابت ومستقر موثق بالغرفة التجارية.

يحصل على موافقة ولي أمر المرأة السعودية.

أن يمتلك جواز سفر ساري المفعول وصورة من إقامته إن كان مقيماً.

أن لا يزيد فارق العمر بينه وبين المرأة السعودية عن 15 سنة.

يقدم وثائق تثبت حالته الزوجية، فإن كان متزوجاً من غير سعودية أو مطلقاً منها، فيجب عليه ذلك.زواج اليمني من سعودية

بعد اتباع شروط زواج اليمني من سعودية التي نصت عليها الحكومة السعودية، وأردت إتمام عملية الزواج من سعودية، فعليك اتباع الخطوات التالية للتقديم على منصة أبشر الرسمية وإتمامها بكل بساطة:الخطوة الأولى: افتح الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من خلال الرابط التالي: [منصة أبشر].

الخطوة الثانية: سجل دخولك إلى حسابك على المنصة، وإذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب جديد باتباع التعليمات الموجودة على الموقع.

الخطوة الثالثة: اختر الخدمة التي تريدها من قائمة الخدمات المتاحة، وفي هذه الحالة، انقر على “خدمات المارة” ، ثم اختر “الزواج” من القائمة الفرعية.

الخطوة الرابعة: حدد الحالة التي تنطبق عليك، وفي هذه الحالة، انقر على “زواج سعودية من أجنبي مقيم”.

الخطوة الخامسة: أدخل جميع البيانات الشخصية والوثائق المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، وتأكد من مطابقة البيانات مع الوثائق الرسمية.

الخطوة السادسة: أرسل طلبك بعد التحقق من كل البيانات والوثائق، وانتظر حتى يتم معالجة طلبك والرد عليه.

الخطوة السابعة: تلقي إشعار الإرسال، وسيظهر لك إشعار على شاشة المنصة يؤكد لك أن طلبك قد تم إرساله بنجاح ويعطيك رقم الطلب وتاريخ الإرسال.زواج السعودية من يمني

لإتمام عملية زواج السعوديه من يمني، يجب عليك تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت هويتك وحالتك الاجتماعية والمالية والصحية، بجانب شروط زواج اليمني من سعودية التي اتبعتها، وهذه هي المستندات المطلوبة:

صورة مصدقة لشهادة ميلادك تحمل اسمك وتاريخ ميلادك وجنسيتك.

صورة من إقامتك السارية المفعول تحمل رقمك وصورتك ومهنتك ومدة إقامتك.

ثلاث صور شخصية حديثة لك بحجم الجواز وبخلفية بيضاء.

تقرير عن الوضع الجنائي لك يبين أنك لا تحمل أي سوابق أو قضايا جنائية.

استمارة طلب الزواج موقعة من والد الزوجة أو ولي أمرها تعطي موافقته على الزواج.

قائمة أخرى من الأوراق الرسمية التي تحتاج للتصديق والمراجعة من قبل الجهات المختصة، مثل شهادة الدخل أو شهادة الصحة أو شهادة الزواج السابق إن وجدت.هل مسموح زواج اليمنى من سعوديه؟

مسموح، ولكن بشروط وهي: يشترط أن لا يكون له سوابق جنائية وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وأن تلتزم المرأة بتقديم وثيقة من محافظ المنطقة تؤكد أن الرجل ليس متزوجًا أو مرتبطًا بسعودية أخرى، وتحتاج المرأة السعودية إلى إثبات بموافقة ولي أمرها على زواجها من رجل يمني.

كم العمر المسموح للسعودي للزواج من اجنبيه؟

يجب أن يكون عمر المتقدم بين (30) و (70) عاماً، ما لم تكن المخطوبة قريبة له من الدرجة الأولى، سواء كانت ابنة عمه أو ابنة خاله، ويثبت ذلك بوثيقة رسمية من المحكمة المختصة، فتنخفض الحدود العمرية إلى (25) عاماً.

كم السن القانوني للزواج في اليمن؟

وفقاً للمادة(15) يمنع تزويج الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى قبل أن يبلغ سن الخامسة عشرة، والمادة(16) أحق بعقد الزواج هو الأقرب من الأقارب تباعا.