تجربة سعودي: اتفرج كيف تغيرت حياة مواطن بعد تعاطي القات ..والمفاجأة مافعله بعد التعافي

الرياض - محمد الاطلسي - تجربة سعودي: اتفرج كيف تغيرت حياة مواطن بعد تعاطي القات وماذا فعل بعد التعافي تحدث مواطن سعودي مسن عن تجربته المروعة مع نبتة القات اليمنية قبل عقود، وكيف أثرت على صحته العقلية. في الفيديو، يشرح المواطن السعودي تجربته الأولى مع القات، والتي جرت في العام 1415هـ (قبل حوالي 30 عامًا).

يقول المواطن السعودي إنه بعد تناوله القات لأول مرة، شعر بحالة غريبة وتخيل نفسه المهدي المنتظر. كما فكر في تغيير اسمه في الهوية إلى "الإمام المهدي يحيى"، لكن سرعان ما بدأت مزاعمه بالانتشار.

تحدث المواطن السعودي عن هذه الواقعة خلال جلسة ليلية مع أصدقائه، حيث كانوا يضحكون بشكل هستيري بينما كان يؤكد بحرارة صدق تجربته.

يُذكر أن نبتة القات محظورة في القانون السعودي كمادة مخدرة، في حين يعتبرها كثير من اليمنيين شجرة طبيعية يتناولونها لساعات طويلة. إضافةً إلى آثارها الصحية الضارة على بعض الفئات وتأثيرها السلبي على الموارد المائية والاقتصاد الوطني في اليمن .