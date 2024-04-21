صنعاء تفاجئ الجميع بسعر صرف جديد للعملات يتجاوز جميع التوقعات !

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الاحد ، بياناً جديداً، في إطار تحديثه اليومي لأسعار الصرف، يتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي ليوم يوم الأحد 12-10-1445هـ الموافق 21-04-2024م.

وحدد البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال سعودي مقابل الريال اليمني بـ 140 ريالاً يمنياً.

في حين حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530 ريالاً يمنياً.

كما حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.785 ريال سعودي للدولار.

ونوه البنك في بيانه بأنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له.

ولفت إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).