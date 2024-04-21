سعودي ماتت زوجته أثناء ولادتها فدفنها ووضع الرضيع جوارها.. وبعد 9 أشهر كانت الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - قصة اغرب من الخيال أعاد نشرها ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أوردها ضابط بريطاني في كتابه المسمى “عرب الصحراء”، لأم أرضعت طفلها 9 أشهر وهي ميتة في صحراء مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.

هذا وقد نقل الضابط البريطاني المدعو هارولد ديكسون، تلك القصة الغريبة في كتابه المنشور عام 1949م، عن أحد رجال قبيلة العوازم، في الكويت عام 1935م، وبحسب الرواية، فقد كان أحد رجال قبيلة العوازم الكويتية مسافرًا قرب مدينة حائل السعودية مع زوجته الحامل، والتي جاءتها آلام الولادة في أحد الممرات بين هضاب الصحراء فولدت طفلًا، ثم فارقت الحياة.

وعلى حد تفكير الأب الذي فقد زوجته للتو أن ابنه سوف يموت من الجوع في تلك الصحراء بعد رحيل أمه، فقد قام الزوج بدفن جثمان زوجته في كهف صغير ووضع بجانبها صغيرها الحي، وأسنده على ثدي أمه الأيسر، ووضع فمه عليه ثم أغلق مدخل الكهف بالحجارة ورحل.

وبعد 9 أشهر ظهرت المعجزة إذ مرت مجموعة من نفس قبيلة الرجل قرب البقعة التي دفنت فيها المرأة وكانوا على علم بقصتها فاتجهوا نحو مدخل الكهف لزيارتها ليفاجئوا بوجود فتحة صغيرة في الجدار الصخري ولاحظوا آثار أقدام طفل صغير في المكان فهربوا مسرعين وسط حالة من الذعر والرعب، وبعد أن علم والد الطفل بما رآه البدو ركب جمله مسرعاً، وذهب إلى مكان دفن زوجته ليفاجأ بطفله حيا يثرثر إلى جوار جثمان أمه داخل الكهف.

ووجد الرجل جسد زوجته قد جف عدا الجانب الأيسر منه والثدي الأيسر الذي كان مليئًا بالحليب حيث كان يرضع الطفل فاصطحب ابنه الرضيع ودفن جسد زوجته في قبر رملي ورحل عن المنطقة في حالة من الذهول، ووفقًا لرواية الضابط البريطاني “ديكسون” فإن هذا الطفل قد كبر وأصبح أحد أهم محاربي قبيلته، وتم تسميته باسم “خلوي” في إشارة إلى مولده في الصحراء وأنه كان لا يزال حيًا (وقت رواية القصة)، وقد بلغ من العمر عتيًا.