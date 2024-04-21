اشعل غضب المملكة..شخص لا قلب له ولا ضمير يعذب حمار بطريقة وحشية لاتخطر على بال؟

الرياض - محمد الاطلسي - استنكرت جمعية "إقلاع للتنمية المتكاملة" بالمملكة المغرب جريمة اقترفها شخص في حق حمار بعد تعذيبه والتنكيل به، داعية السلطات القضائية إلى عدم التساهل مع مثل هذه القضايا.

وأوضحت جمعية "إقلاع للتنمية المتكاملة" في بيان "تستنكر جمعيتنا جريمة اقترفها شخص لا قلب له ولا ضمير، في حق حمار فقط لأنه قضم قليلا من الكلأ بحقله نواحي زاكورة، عندما قطع أطرافه الخلفية بدون رحمة ولا شفقة، تاركا دماءه تنزف، وهو لا يقوى على الخطو بسبب هذه الجريمة الشنعاء".

وأضافت: "تركز جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة على الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الدورة 13 لمهرجان بني عمار زرهون FestiBaz، ما بين 1 و5 مايو المقبل، وهو المهرجان الذي جعل من كائن الحمار أيقونته، حيث تعمل جمعيتنا من خلاله على الاعتراف بخدمات هذا الكائن الجميل ورد الاعتبار اليه، ومواجهة أحكام القيمة النمطية التي تحتقره وتجعله سبة يتبادلها الناس، كما تعمل على تحسيس الأجيال الصاعدة بقيمته وحقيقته التي تفضح كل تلك الأكاذيب في حقه".