عالم الزلازل الهولندي يحذر من مشروع أميركي صادم سيسبب كارثة خطيرة على الارض

الرياض - محمد الاطلسي - حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من مشروع علمي أميركي لحجب أشعة الشمس عن الأرض.

وقال هوغربيتس في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": اعتقدت أن الاحتباس الحراري سببه البشر، وليس الشمس، إذا استمرت خطط غيتس، فسوف يتسبب ذلك في نهاية المطاف في كارثة ومرض كبير، لأن الأرض وكل أشكال الحياة عليها تعتمد كليًا على الشمس والمسافة المحددة للأرض إليها".

الجدير بالذكر أن هوغربيتس أشار إلى مشروع علمي بـ"جامعة هارفارد" بهدف حجب الشمس عبر رش ملايين الأطنان من غبار كربونات الكالسيوم في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، كمحاولة لتخفيف أشعة الشمس وتبريد الأرض، وحيث يقوم بيل غيتس بدعم المشروع ماديا.