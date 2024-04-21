"مفاجآت زواج السعودي من خارج المملكة: شروط جديدة تثير الجدل وتحدث ضجة واسعة"

الرياض - محمد الاطلسي - تعلن صحيفة عكاظ السعودية عن الضوابط الصحية اللازمة للزواج من طرف غير سعودي والتحديثات التي طرأت عليها.

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز السلامة الصحية والوقاية من الأمراض وضمان سلامة الأفراد.

التحديثات الجديدة للضوابط الصحية

تضمنت التحديثات الجديدة للضوابط الصحية اللازمة للزواج من طرف غير سعودي ما يلي:

تم تمديد صلاحية الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي لتصبح سنة واحدة من تاريخ إصداره بدلاً من ستة أشهر. هذا التحديث يهدف إلى تقديم مزيد من المرونة للأفراد وتسهيل إجراءات الزواج.

تم إلغاء اشتراط إجراء الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي في مراكز فحص محددة، ويمكن الآن إجراء الفحص في أي من مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاعين الحكومي والخاص حسب التنظيمات المعتمدة. هذا التحديث يسهل عملية الفحص ويقلل من العبء على الأفراد.

سيتم إصدار تقرير فحص إلكتروني خاص بزواج الطرف السعودي من الأجنبي مزود برمز شريطي (Barcode) من منصة "صحة". وسيكون هذا التقرير الوحيد المعتمد من جميع القطاعات لصحية المعتمدة بوزارة الصحة أو خارجها ولا يقبل غيره. هذا التحديث يهدف إلى تحسين التتبع وضمان صحة الفحص الطبي.

لا يتم إجراء فحوصات ما قبل الزواج للأفراد الذين هم أقل من 18 عامًا في حال كان أحد طرفيه من الجنسية غير السعودية، وفقًا للقانون. هذا التحديث يأخذ بعين الاعتبار حقوق الأفراد ويحمي الأطفال من الزواج في سن مبكر.