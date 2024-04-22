7 علامات تفضح المرأة عندما تكذب..كيف تعرف أن المرأة التي تتحدث معك تكذب؟

الرياض - محمد الاطلسي - كيف تعرف أن المرأة التي تتحدث معك تكذب؟ 7 علامات تفضح المرأة عندما تكذبإن الكذب ينقسم بكميات متفاوتة بين الرجال والنساء وليس هناك اختلاف في هذا الأمر، ولكن هناك بعض الأقاويل أن صفة الكذب تنتشر بشكل أقوى لدى السيدات فهي أكثر قدرة وتمكن في الكذب عن الرجال.

وقد انتشرت في الفترات الأخيرة العديد من المسميات عن الكذب مثل المجاملة والكذبة البيضاء وغيرها من المصطلحات، ولكن كل هذه المسميات لا تغير حقيقة أنه كذب في النهاية وهو عبارة عن هروب من تحمل المسئولية ليس إلا.

وقد أوضح علم النفس بعض العلامات التي تدل على كذب المرأة، وقد جاءت هذه العلامات على النحو التالي:

• جمود الملامح وذلك مثل تصلب الجسم وجمود الوجه وافتقاد المرونة بشكل عام أثناء الكلام والحركة وعدم القدرة على إعطاء الإيماءات.

• تعطل لغة الجسد والمبالغة في لمس الوجه أثناء الحديث الكاذب.عندما تكذب المرأة تظهر عليها بعض العلامات التي يمكنك أن تعرف من خلالها هل المرأة التي تتحدث معك تكذب أم لا؟ وهذه العلامات بحسب علم النفس تظهر على المرأة بشكل لا إرادي عندما تكذب ولا تستطيع إخفاءها مهما حاولت ، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تلك العلامات التي لخصها علم النفس ب 7 علامات رئيسية سوف نكشفها لكم في السطور التالية.حشرجة في الصوت وعدم انضباط الحنجرة.

• الوقوف متكتفة الأيدي والإصابة بالتوتر الملحوظ.

• الارتباك الشديد والمحاولة بتشتيت النفس.

• استخدام الردود القصيرة المختصرة لتجنب الدخول في التفاصيل.

• عدم تسلسل الأفكار ونطق الجمل غير المنطقية.

• فقدان النطق بالحروف بصوتها الطبيعي.يكثر لمس الأذنين والفم وحك الأنف.

• يميل الوجه إلى اللون الأصفر ويظهر الشحوب الملحوظ على وجه المرأة.

• يعلو صوت التنفس ويصبح الشهيق والزفير مسموع.

• الشفتان تجف وتظهر بلون باهت.

• تقوس الحاجبين وتجعد الجبهة.

لغة الجسد الخاصة بالمرأة عند الكذب

لغة الجسد الخاصة بالمرأة عند الكذب

يدرس علم النفس اللغات الجسدية الخاصة بالعديد من النساء أثناء الخوض في الأحاديث التي تحمل الكذب بشكل ملحوظ، وقد أشار علم النفس إلى العلامات التالية:

• عدم القدرة على النظر باتجاه الشخص الموجه له الحديث الكاذب.

• انكسار العينين وتحويلها إلى اتجاهات مختلفة.

• بلع الريق بصعوبة.