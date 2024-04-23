اتفرج مخطوبين في السعودية قرروا كشف حياتهم قبل الزواج.. الصدمة ما حصل بينهم.!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف داعية سعودي عن بعض عادات سئية في الاسر السعودية بعضهم تلقاهم يقولون نبي نزوج ولدنا فلان نبي له بنت تربيه وتوجهُ ثم يجي يزوجونه ولد غثه لا يفهم لا يفقه وعلى مقاله لسانه ما يوقف من ثم عومتين تلقاها ساقه امه لو تقول يمين قال يمين لو تقول شمال قال شمال هذا متزوجه عشان البنت ترتب اموره طيب انت عجزتي ترتبين اموره انت واهلك.

طلب الداعية من الفتيات المقبله على الزواج ان تعرف من اسرة الزوج انه هذا ترى طبعه كذا ونبي انت تشاركين معنا لعل الله ينفعنا في توجيهه. العكس

كما ذكر انه هذه العادات قد تحصل والعكس صحيح من خداع اهل الزوجه على الزوج ان يتم المكاشفه ولو لاشياء بسيطة.

الخاتمه ختم الداعية القول ان تتم المكاشفة باي نوع من الاشكاليات لابد ان تبين وتوضح حتى لو كانت بالجسد بغيت الله يحييك مابغيت الله يسعدكم.

يبدو ان الفتاة السعودية تشعر بنفسها في سجن كبير، يحرم عليها ما هو مباح للفتيات في كل بقاع المعمورة فهي محرومة من لقاء خطيبها بل ومن لقاء زوجها الذي عقد عليها إلا بعد حفلة الزفاف؛ تقول خولة ان (عادات أسرتها لا تسمح بالمكالمات إلا بعد العقد. كان الزواج عندهم كالبطيخ على السكين).