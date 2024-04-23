انت الأن تتابع خبر 4 حيل تستخدمها المرأة السعودية لنمو الشعر وزيادة كثافته.. جربيها الآن وشاهدي النتيجة المذهلة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحصول على شعر طويل وكثيف هو حلم كل إمرأة بدون استثناء، لذلك يبذل الكثير منهن الجهد والمال لتحقيق ذلك، لكن القليل فقط هم من يحصلون على النتيجة المرضية والمقنعة، وفي هذا المقال سوف نقدم لك عزيزتي المرأة 4 حيل لنمو الشعر وزيادة كثافته وفقاً لموقع “brightside”، كما أن هذه الحيل تستخدمها المرأة السعودية في بعض مناطق المملكة.

4 حيل تستخدمها المرأة السعودية لنمو الشعر وزيادة كثافتهسوف تقدم لكم في السطور التالية 4 حيل تستخدمها المرأة السعودية لنمو الشعر وزيادة كثافته، وهي كالتالي:

عصير البصل

يمكنك إضافة عصير البصل إلى روتين العناية بالشعر الخاص بكِ، يجب وضع عصير البصل على فروة الشعر حيث يساعد علي إعادة نمو الشعر، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بالثعلبة البقعية والذين يستخدمون عصير البصل مرتين يومياً على فروة رأسهم يلاحظون نمو الشعر بعد أسبوعين.

تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس تعتبر من أفضل الطرق التي تساعد على تسريع عملية النمو وإطالة الشعر في وقت قصير، فالغرض من هذا الإختراق فهو تمديد خلايا بصيلات الشعر وتحفيزها على إنتاج شعر أكثر كثافة وفردية.

زيت إكليل الجبل

أحد الاتجاهات المدعومة علمياً هو زيت إكليل الجبل، حيث يعالج الشعر من التساقط.

فك تشابك الشعر بلطف