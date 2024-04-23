بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - العصفر، المعروف أيضًا بالكركم الأحمر أو الزعفران، هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الآسباراجية. يحتوي العصفر على مركبات نشطة تمنحه فوائد صحية عديدة، ومن بين تلك الفوائد، يأتي دوره في تحسين جودة النوم.

فوائد العصفر للنوم:

1. الكورستين: مركب نباتي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. 2. اللوتين: كاروتينويد مهم لصحة العينين.

3. الزعفرانين: مركب نباتي يتميز بتأثيراته المضادة للاكتئاب. كيفية استخدام العصفر للنوم: شرب شاي العصفر: يمكن تحضير شاي العصفر

بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء المغلي، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وتناوله قبل النوم. تناول كبسولات

العصفر:

يُمكن تناول كبسولات تحتوي على مسحوق العصفر أو الكوركومين، وفقًا لتوجيهات الطبيب. استخدام زيت العصفر: يُمكن استخدام زيت العصفر في التدليك أو الاستحمام لتحفيز الاسترخاء

وتحسين النوم. الجرعة الآمنة:

الجرعة الآمنة للعصفر لتحسين النوم تتراوح بين 300-1000 ملليجرام يوميًا. يُفضل تقسيم الجرعة على جرعات صغيرة على مدار اليوم. الأدلة العلمية: 1. خفض مستويات الكورتيزول: يُظهر البحث أن تناول العصفر يساهم في خفض مستويات

هرمون الكورتيزول،

الذي يرتبط بالتوتر. 1. زيادة مستويات الميلاتونين: يُساهم تناول العصفر في زيادة مستويات هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. 2. تحسين وظائف الجهاز العصبي: يُعزى تحسين النوم إلى تأثيرات العصفر في تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي. موانع

الاستخدام:

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول العصفر. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد يجب عليهم استشارة الطبيب. يفضل على الأشخاص الذين يتناولون

أدوية معينة استشارة الطبيب أيضًا.

العصفر يمثل خيارًا طبيعيًا لتحسين جودة النوم، ولكن يجب على الأفراد الانتباه للجرعات والتوجيهات الطبية، خاصةً في حالة وجود حالات صحية محددة. تحقق من توجيهات الطبيب قبل بدء استخدام العصفر لتعزيز نوم صحي ومريح.