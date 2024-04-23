اتفرج عامل مطعم ذهب لتوصيل وجبة سمك .. وعندما فتحت باب الشقة كانت الصدمة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قادت الغيرة إلى جريمة بشعة في احد الاحياء المصرية حيث قتل ولد والداته بعد اكتشافه الخيانة وفقا لما تداولته مواقع وصحف مصرية .

وفي التفاصيل فقد قتل عامل مطعم في مصر، والدته بعد ضبطها برفقة صديقها أثناء توصيله وجبة سمك لأحد الزبائن.

وقال المتهم إنه قبل الحادث بيوم كان متواجدا بمطعم أسماك يعمل به بسيارته لتوصيل الأسماك الجاهزة للمنازل، لافتا:”خلال تواجدي بهذا المطعم طلب مني مالك المطعم توصيل وجبات أسماك إلى أحد المنازل بحي فيصل”.

وأشار:” عندما شاهدت العنوان اكتشفت أنه منزل والدتي التي تعيش بمفردها به والذي كنت أعلم في السابق أنها ليست موجودة به لسفرها بعملها”، وفق صحيفة “الوطن” المصرية.

وأوضح:” عندما فتحت والدته باب شقتها لتسلم الوجبات فوجئت بتواجد شخص وهو ما صدمني في أمي، ودارت مشادات وذهبوا الي المأذون لتزويجهم”.

وتابع:” تم اكتشاف أنه لايجوز زواج والدته لأنه لم يمر 90 يوما علي طلاقها من زوجها السابق”، لافتا إلى أن ذهب الشاب إلى منزل أمه في اليوم التالى بعد فشله في تزويجها وقام بضربها علي رأسها ثم قام بخنقها ثم ادعي أنه عثر علي والدته مقتولة داخل منزلها.