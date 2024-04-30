انت الأن تتابع خبر "اغتيال قيادات من الصف الأول لحزب الله أثناء اجتماع مهم"... ميشيل الحايك يزلزل اللبنانيين بخبر صادم ويكشف موعد حدوثه,..وهذا ماسيحصل لبيروت ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة الجديدة، عن توقعاته لأبرز الأحداث التي ستشهدها الدول العربية هذا العام.

فلسطين

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– نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين

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سوريا

-الرياضة السورية سوف تخرج من العتمة

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-عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من تحت وفوق

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السعودية

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مصر

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الإمارات

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تونس

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المغرب

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– إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر

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– العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات

– ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر

السودان

– غليان في غليان ثم انفجار رقم 2

– أمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير

– إسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر وموساد

– السودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف

متفرقات عربية

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– تهريب الكبتاغون هذه المرة مش الكمية هي فضيحة الاسم والشهرة من سيكون

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إسرائيل