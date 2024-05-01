انت الأن تتابع خبر فرص العمر.. المئات من الوظائف الشاغرة في مؤسسات وشركات حكومية وخاصة في السعودية بمختلف التخصصات، إليكم طريقة التقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفر عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مختلف التخصصات والمجالات، بمميزات رائعة ومرتبات عالية،

إليكم التفاصيل:

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية (مساعد إداري) لا تشترط الخبرة.

واشترطت الشركة،

درجة البكالوريوس كحد أدنى في الموارد البشرية أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال، فيما لا تشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/10/23هـ الموافق 2024/05/02م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

وأعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة (لكافة المؤهلات) بعدة مدن بالمملكة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص برواتب (10,800 ريال)، لحملة (الشهادة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)

وأوضحت المسميات الوظيفية المتاحة :

– أخصائي دعم تقني.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– عامل نخيل.

– مهندس عمارة بيئية (راتب شهري 9,800 ريال).

– محاسب.

– مراقب عمال.

– مشرف سلامة وجودة.

– سائق.

– مدير مشروع (راتب شهري 10,800 ريال).

– مباشر أول.

– فني صيانة معدات مطبخ.

– مساعد طاهي.

– أخصائي دعم فني (وظيفتان).

– مشرفة أنشطة نسائية.

– مدير المشروع.

– نائب مدير المشروع.

– كاتب استلام وتسليم.

– مساعد فني صيانة.

– كاتب وثائق ومكتبة تقنية المعلومات (وظيفتان).

– مراقب عمال أعمال النظافة.

– كهربائي.

– فني إلكترونيات.

– كاتب استلام وتسليم.

– مشغل نظام إدارة المباني.

– مساعد فني صيانة.

– مساعد فني أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– عامل.

– فني الشبكة.

– وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حاليا وذلك من خلال الموقع.

وأعلنت جامعة جدة عن توافر 16 وظيفة بمسمى معلم ممارس، وبنظام التعاقد، في عدد من التخصصات للنساء والرجال، على أن يتم التقديم للوظيفة على منصة المسابقات الوظيفية، على موقع الجامعة الإلكتروني.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصل على التخصص المناسب.

والتقديم متاح بدءً من الأحد 5/5/2024، على ان ينتهي يوم الخميس الموافق 9/5/2024،

وكشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 3 وظائف إدارية شاغرة بمسمى (مساعد إداري) لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، اللغات والترجمة، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/10/25هـ الموافق 2024/05/04م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني .

وأعلنت شركة التعليم النوعي عن توفر عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس، وذلك في التخصصات الإدارية والتقنية بمدينة الرياض.

الوظائف:

1- مُصمم/ ـة موشن جرافيك:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

2- أخصائي تسويق:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

3- مدير تطوير أعمال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

4- مُحاسب أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة 5 سنوات في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

5- أخصائي تشغيل تطبيقات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات).

– خبرة لا تقل عن سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

والتقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء، وذلك من خلال رابط الموقع .