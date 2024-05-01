انت الأن تتابع خبر "ساعة الخطر دقت والنهاية محسومة لا محالة".. ليلى عبد اللطيف تثير رعب المسلمين هذا ماسيحدث خلال الايام القادمة خذوا حذركم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتهاء شهر رمضان،وعيد الفطر المبارك اثارت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف الكثير من الرعب بعد أن كشفت عن توقعات صادمة للمسلمين خلال الايام القادمة.حيث قالت الفلكية الشهيرة: "أنا قلقة على لبنان، ولا أستبعد حصول مواجهات في الشارع، وأحداث أمنية وفوضى وشغب، وأتخوف من خضّة أمنية".كما توقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أن يعود شبح الاغتيالات في لبنان والدول العربية والاجنبية.

وأكدت أن التطورات والاحداث العربية القادمة سوف تشكل خطرا كبيرا على العلاقات في عدّة دول عربية، مما سيخلق أجواءً من التوتر والقلق، وسنرى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي يزور سوريا، وبشكل مفاجىء، ويلتقي بالرئيس بشار الاسد. وسوف تشكل هذه الزيارة تطورا في العلاقات العربية والخليجية على وجه التحدي.

وحذرت من أن العالم خلال المرحلة القادمة حالة من الغليان والقلق، وذلك بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولا في افريقيا، والهند والصين.وأشارت إلى أن بريطانيا في قلب الاحداث المقلقة وإطلاق تحذيرات لدول أوروبية، والاخيرة تتأهب مع الحدث.

وتوقعت أننا سنرى مشهد الكوارث الطبيعية التي يسببها البحر في عدّة مناطق ساحلية حول العالم، والموت يخطف الالاف من جراء “التسونامي”.