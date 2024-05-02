معجزة ربانية اذهلت الجميع..لن تصدق ماذا خرج من باطن الأرض وفاجأ المصلين داخل حرم المسجد النبوي..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول خروج نافورة ماء من بئر حاء " أو كما تسمى "بيروحاء" داخل الحرم المدني عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة المنورة.

وأظهر الفيديو تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي ما أدى لخروج الماء من باطن الأرض في المنطقة.

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية .