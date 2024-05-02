في السعودية..تعليق الدراسة بسبب طوفان محتمل و اقتراب كارثة مخيفة ؟..تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - تعليق الدراسة في عدد من الجامعات السعودية، يأتي نظرا للاضطرابات الجوية الخطيرة التي تشهدها المملكة وتهدد عدد من مناطقها الحضرية والمدن المكتظة بالسكان، بسبب التطرف المناخي والذي ينجم عنه امطا أمطار شديدة الغزارة تخلف فيضانات وسيول جارفة، أو ارتفاع حاد بدرجة الحرارة..

وأعلنت جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، عن تعليق الدراسة الحضورية، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد السعودية، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد"وأعلنت أيضا إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية الاثنين في مدارس المدينة المنورة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة أيضا، عن تعليق الدراسة الحضورية الاثنين، في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم..