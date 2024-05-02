انت الأن تتابع خبر مشمول بزيادة ملكية سابقة .. وزارة المالية السعودية تعلن عن تبكير راتب شهر مايو لهذه الفئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبعًا إلى ما نشر في الفترة الأخيرة عن تبكير راتب شهر مايو لهذه الفئة أصبحت التساؤلات في تزايد مستمر عن أهم المعلومات التي تدور حول ذلك، وهل بالفعل سوف يتم تبكير الدفعة رقم 78 لذلك الدعم حتى تأكد وزارة الموارد البشرية على ذلك الخبر، كما نشرت الوزارة عن نزول مساعدات دعم البرنامج في حسابات من يستحق وذلك في يوم الخميس مشتملًا على ذلك ارتفاع الملكية للدعم الإضافي الغير ثابت لجميع العوائل وتابعيهم، واصل معنا حتى تتعرف على باقي التفاصيل.

بتبكير صرف حساب المواطن

يتم صرف حساب المواطن بشكل دائم في يوم 10 من الشهر الميلادي، ولكن إذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية مثل الجمعة فيتم تبكير الصرف في يوم الخميس وإذا كان الصرف يصادف يوم عطلة مثل السبت فيتم تأجيله إلى اليوم التالي الأحد، وذلك ينفذ أيضًا على مبالغ الدعم الدفعة 78 ببرنامج حساب المواطن، وسوف يتم الصرف في شهر مايو في يوم الخميس اليوم التاسع من مايو وذلك بسبب مصادفة اليوم العاشر عطلة رسمية يوم الجمعة.

زيادة حساب المواطن الملكية

قام برنامج حساب المواطن بالإيضاح على شمولية الدعم بقيم ارتفاع الملكية حيث وجه الملك سلمان قرارًا إمدادها لتصبح كالتالي:

يبلغ الدعم المرتبط بعائل العائلة ما يقارب 720 ريال سعودي.

يبلغ الدعم المرتبط بالتابع الأكبر (ما يزيد عن 18 عامًا) ما يقارب 360 ريال سعودي.

يبلغ الدعم المرتبط بالتابع أقل من 18 عامًا) ما يقارب 216 ريال سعودي.

استعلام حساب المواطن

قم بالانتقال إلى بوابة حساب المواطن الرسمية إلكترونيًا.

ثم سجل الدخول على الموقع بواسطة اسم المستخدم ورقم المرور التابع لك.

حدد بند الاستعلام عن الأهلية.

اكتب اسمك والمعلومات الشخصية (الرقم القومي تحقق من صحة البيانات التي سجلتها.

انقر فوق أيقونة الاستعلام.

ترقب لحظات وتظهر النتيجة أمامك إذا كنت مستحق أن لا للدعم في ذلك الشهر من منعه، وإذا ظهرت النتيجة بعدم الاستحقاق بواسطة تقديم اعتراض على نتائج الأهلية.

كم مدة تاخير الرواتب؟

عشرة أيام فقط.

هل راتب السعودة حلال؟

حلال إذا لم يأخذ مالك العمل الحرام وإعطاء العاملين مستحقاتهم.

من يدفع رواتب السعودة؟