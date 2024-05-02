انت الأن تتابع خبر دولة عربية تستيقظ على كارثة كبرى في اول اسبوع من شهر مايو... توقعات ميشال حايك المرعبة تفاجئ الجميع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد عالم الفلك الشهير ميشال حايك لصدراة محركات البحث ومواقع مواقع السوشيال ميديا بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في دولة عربية في عيد الفطر .

وقال الفلكي الشهير ميشال حايك

إن دولة عربية تستيقظ على كارثة في عيد الفطر الذي لن يكون عيداً هذا العام دون توضيحات أكثر.

وأوضح

أن الهزات أدّت إلى انكسار X الأرض، ما أدّى إلى تغيُّر خارطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.

وأضاف

بأن المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفّس الأرض بعد زلزال تركيا مجرّد كلام و"هذا جرس إنذار".

وتوقع أن

نشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة "رح تعمل العمايل".

ومن حين لآخر