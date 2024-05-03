انت الأن تتابع خبر "فاكهة رخيصة الثمن تزرع في السعودية ولكنها كنز يقدر بثروات هائلة".. تحارب مرض السرطان وتقوي القلب وتنشط خلاليا الدم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرف فاكهة المستعفل بفاكهة القشطة، وهي فاكهة استوائيّة، مذاقها يجمع بين الموز والأناناس، بيضاوية الشكل، مغطاة من الخارج بقشور حرشفيّة ذات لون أخضر، ومن الداخل لب لونه ابيض ليّن، تشتمل على بذور ذات حجم كبير ولونها أسود، مقرها الأساسي أمريكا الوسطى والجنوبيّة، إلا أنّها متداولة في البرتغال، وكذلك جنوب إيطاليا، ويتم إرسالها لكثير من دول العالم، وأيضًا ًا المملكة العربيّة السعوديّة، حيث تعد من أنماط الفاكهة الكثيرة التي تشتمل على قيمة غذائيّة مرتفعة من الفيتامينات وأهمها (A، وB، وC)، والألياف والبروتين، والمعادن، وأيضًا مضادات الأكسدة.

فائدة فاكهة المستعفل

تمنح الجسم بمعدل مرتفع من السعرات الحراريّة، ما يقارب 75%. تنقص من ضرر الإصابة بالنوبات القلبيّة وأمراض القلب والشرايين، وكذلك السكتات الدماغيّة، وزيادة في ضغط الدم.

تحد من معدل الكولسترول السيء بالدم، وتزيد معدل الكولسترول النافع.

ضبط الضغط بالجسم.

تقوي من ضخ الدم إلى القلب.

ضبط معدل الصوديوم بالدم.

تحد من ضرر الإصابة بالسرطان مثل ( الثدي، والبروستاتا، والرحم، والرئة، والقولون)؛ لشمولها مواد مقاومة الخلايا السرطانيّة، وكذلك مركبات البولي فينول.

الحد من القلق والتوتّر العصبي.

تفعيل المخ والأعصاب؛ لشمولها على كم هائل من فيتامين (B6).

الحد من الدوار.

علاج الربو.

تقي من الجهاز العصبي، والحد من ضرر الإصابة بالشد العضلي والشلل الرعاش، والتهاب المفاصل.

ضبط عمل الجهاز الهضمي؛ لشمولها على كم مرتفع من الألياف، التي تضبط عمل الأمعاء، والقضاء على الفضلات، والحد من الإمساك.

يطرد السموم، وعلاج البواسير، والقضاء على الغازات.

يقوي من الجهاز المناعي؛ لشمولها على معدل مرتفع من مضادات الأكسدة.

تعزز من الأوردة والشعيرات الدموية.

تقي الجسم من التعرض إلى نزلات البرد والكثر من الأوبئة، لشمولها على معدل مرتفع من فيتامين (C).

ضبط الجسم على أخذ كمية كافية من الحديد.

كذلك تؤخر علامات الشيخوخة.

تنشط الخلايا، وتشد الجلد وتعطي الشباب حيويّة ونشاط.

أوراقها وجذورها تعالج كثير من أمراض المعدة بواسطة غليهم على النار.

وتعطي الجسم معادن مثل الحديد والنحاس، والمغنسيوم، والمنجنيز.

طريقة أكل فاكهة القشطة