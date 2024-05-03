20 ألف ريال غرامة .. الداخلية السعودية تحذر من استخدام هذا الامر بشكل خاطئ

انت الأن تتابع خبر 20 ألف ريال غرامة .. الداخلية السعودية تحذر من استخدام هذا الامر بشكل خاطئوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تحذير وزارة الداخلية السعودية من استخدام كاميرات المراقبة من أهم الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تعزيز الأمن العام والسلامة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم على حسب القوانين المتعلقة بها من أجل حماية حقوق المواطنين، وذلك لأنها تقدم العديد من الخدمات التي تساهم في المحافظة على حقوق المواطنين، وعدم الالتزام بضوابط استخدام كاميرات المراقبة يعرض المواطنين إلى دفع غرامات مالية كبيرة.

غرامة الداخلية السعودية على استخدام كاميرات المراقبة

تعلن وزارة الداخلية السعودية عن توقيع غرامة مالية يصل قدرها إلى 20 ألف ريال سعودي على كل شخص يقوم بنقل وعرض تسجيلات خاصة بضوابط النظام أو التسبب في إتلاف أو توقف الأجهزة أو تسجيل الكاميرات الأمنية، كما أوضحت الوزارة حق المواطنين في تقديم اعتراض على قرار الغرامة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوم من تاريخ علمهم بالقرار.

رقم الاستعلام في وزارة الداخلية السعودية

تقدم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المهمة عبر الإنترنت لجميع المواطنين والمقيمين، ومن أهم هذه الخدمات التي تقدمها هو توفير رقم الاستعلامات وتقديم الشكاوي على الرقم الموحد المجاني 920020405.

الخدمات المقدمة على منصة أبشر

أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر لتقديم الكثير من الخدمات للمقيمين والمواطنين السعوديين، ومن أبرز الخدمات المقدمة ما يلي:

خدمة الاستثمار الأجنبي.

خدمات أبشر للتدريب والتوظيف.

خدمة الجوازات.

خدمة التأشيرات للمقيمين ذوي الإقامة المميزة.

خدمة مبايعة المركبات.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

هل تركيب الكاميرات يحتاج تصريح؟

لا، ليس هناك أي تصريحات مطلوبة لتركيب كاميرات المراقبة في منزلك.

هل يوجد كاميرات مراقبة في غرف الفنادق في السعودية؟

وفقًا لنص المادة السادسة يمنع تركيب كاميرات المراقبة داخل الأماكن التي تشمل الفئات الآتية: غرف النوم وتبديل الملابس، وغرف العلاج الطبيعي والكشف الطبي، ودورات المياه، والأندية النسائية.

كم مدة التي تحتفظ بها كاميرات التسجيل؟