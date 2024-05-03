اتفرج : إستشاري سعودي يكشف عن طريقة غريبة تساعد النساء على إنجاب طفل ذكر بعد خلفة البنات..فيديو

الرياض - محمد الاطلسي - كشف استشاري تشخيص أمراض وأورام الدم والأمراض الوراثية الدكتور ناشر سدران، عن طريقة غريبة تساعد النساء على إنجاب طفل ذكر بعد خلفة البنات.

وقال سدران في مقطع فيديو: بعض الأزواج يرغب في نوع معين من جنس المولود يا ذكر يا أنثى، مشيرا: قديما عندما تطور الطب في بداياته فرقوا بين الحيوان المنوي الأنثوي من الحيوان الذكري.

وأكمل: الحيوان المنوي الأنثوي وزنه أثقل وقوي أكثر بينما الحيوان المنوي الذكري نحيف وصغير الحجم عندما تصير عملية الجماع يكون في مخاط، وبالتالي الحيوان المنوي الأنثوي يوصل للبويضة ويلقحها لأنه أقوى.

وتابع: المرأة التي تنجب بنات ينصحها الطبيب قبل الجماع تستنجي ببيكربونات الصوديوم كي تزيل المخاط فالحيوان المنوي الذكري يصل أسرع للبويضة ويلقحها، مضيفا: في ناس نجحت معهم وصار عندهم ذكور.