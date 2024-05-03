انت الأن تتابع خبر "سر الشعر الطويل والناعم"..وصفة طبيعية تخلط بمكون سحري لتطويل وتنعيم الشعر في وقت قصير اكتشفي السر الطبيعي لشعر مدهش واستثنائي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحد الصفات التي تُجسّد الأنثى وتُميّزها هي الشّعر الطّويل النّاعم الحريري، والشّعر الطّويل لا يحدث بين عشيّةٍ وضحاها، إلا في حالة استخدام وصلات للشّعر أو الباروكة، وللحصول على الشّعر الطّويل بشكلٍ طبيعي يمكن اتباع وصفات وطرق طبيعية يُمكنُها تسريع عمليّة تطويل الشّعر، ولكنْ بالتّأكيد ليس في يومٍ واحد، وهذا المقال سيذكر الوصفات الطّبيعية التي تعمل على تطويل الشّعر بسرعة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

توجد وصفات طبيعيّة يمكن عن طريقها تطويل الشّعر، ومنْها:

الثوم هذه الوصفة تُحفّز بُصيلات الشّعر في فروة الرّأس، وتُحسّن الدّورة الدّمويّة، مما يساعد على تطويل الشّعر، والطّريقة هي:

المكونات

8 فصوص من الثّوم

نصف كوب من زيتٍ حامل (بالإنجليزية: Carrier Oil)، مثْل: زيت الزّيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت الخروع، إلخ

بصلة متوسّطة الحجم (اختياري)

طريقة التحضير

يُهرس الثوم والبصل في الخلاط الكهربائيّ للحصول على لبٍّ رقي يُسخّن الزّيت الحامل في مقلاةٍ، ويضاف مزيج اللّب السّابق إلى الزّيت حتى يصبح لونه بنيّاً، وتتم إزالة المقلاة عن الحرارة

يترك ليبرد، ثمّ يُصفّى، ويؤخذ الزّيت

تدلّك فروة الرّأس بلطفٍ بملعقتين من الزّيت، لمدّة 15 دقيقة.يوضع الزّيت على بقية الشّعر، ويترك عليه لمدّة 30 دقيقة إضافيّة.

يُغسَل الشّعر بشامبو خفيف، والبلسم اختياري.

تُكرّر الوصفة ثلاث مراتٍ في الأسبوع.

زيت الخروع

هذه الوصفة تُقويّ نمو الشّعر، وذلك لأنّ زيت الخروع يحتوي على فيتامين E، والأحماض الدّهنية الأساسيّة، والطّريقة هي:

المكونات:

زيت خروع.

زيت جوز الهند، أو زيت الزّيتون، أو زيت اللّوز.

طريقة التحضير:

يُمزج زيت الخروع بكميّة متساوية مع أحد الزّيوت المذكورة سابقاً. يوضع مزيج الزّيت على فروة الرّأس، ويترك لمدّة 30-45 دقيقة. يُغسَل الشّعر بالشّامبو العادي. قناع البيض وزيت بذور العنب وزيت الخزامى يتميّز البيض

بخصائص علاجية لها القدرة على تطويل الشّعر بشكلٍ سريعٍ وطبيعيّ، لاحتوائه على الكثير من المغذيات، مثل البروتين، والحديد، والفسفور، والزنك، والكبريت، والسلينيوم، ويمكن عمل قناع البيض مرةً في الأسبوع:[٢] المكونات: بيْضة. 4 ملاعق كبيرة من زيت بذور العنب. عدّة قطرات قليلة من زيت الخزامى (اللافندر).

طريقة التحضير:

تُخفق البيضة، ثمّ تُخلط مع بقيّة المكوّنات. تُدلك فروة الرّأس والشّعر بلطفٍ بالخليط، ويترك لمدّة 30 دقيقة. يُغسل الشّعر بالشّامبو كالمُعتاد. قناع صفار البيض وزيت الزيتون وطريقة هذا القناع هي:[٢] المكونات: صفار بيضتين. ملعقتين من زيت الزّيتون البكر.

طريقة التحضير:

يُخلط صفار البيْض وزيت الزّيتون، ويدلّك الخليط على فروة الرّأس بلطفٍ. يُتركُ لمدّة 15-20 دقيقة. يُغسَل الشّعر بالماء البارد والشّامبو. قناع البيض والحليب وطريقة هذه الوصفة هي:[٢] المكونات: بيْضة. كوب حليب. عصير نصف ثمرة من اللّيمون. ملعقتين كبيرتين من زيت الزّيتون البكر الممتاز.

طريقة التحضير:

تُخْفق البيضة، ثمّ تضاف بقيّة المكوّنات إلى البيضة المخفوقة.تدلّك فروة الرّأس بالخليط، ويُتركُ لمدّة 20-30 دقيقة. يُشطف الشّعر بالماء، ثمّ يغسل بالشّامبو. منقوع الأعشاب تفيد بعض الأعشاب في زيادة نمو الشعر وطوله بسرعة، ومن هذه الأعشاب، إكليل الجبل rosemary، والنعناع البري catnip، والشاي الأخضر green tea الذي يحتوي على البوليفينول، وخصائئص مضادة للالتهابات، والطّريقة هي:[٢]

المكونات: أحد الأعشاب السابقة. ماء ساخن. طريقة التحضير: تغمر حفنة من الأعشاب بالماء السّاخن، لمدّة 10-20 دقيقة؛ للحصول على مَنْقوعٍ عُشبيّ. يُسكب مَنْقوعُ الأعشابِ على الشّعر كشطفةٍ أخيرةٍ له، بعد غسْله بالشّامبو، والبلسم. يمكن عمل خليط من مَنْقوع الأعشابِ والشّامبو، وغسل الشّعر بالخليط كالمعتاد.

الصبار الصّبار يساهم في نمو الشّعر، ويمنع تساقط الشّعر، ويُخلّصه من القشرة، ويضيف اللّمعان للشّعر، والطّريقة هي:[٢] المكونات: هلام الصّبار الطّازج. القليل من عصير اللّيمون. طريقة التحضير: يُخلط هلام الصّبار مع القليل من عصير اللّيمون. يُستخدم الخليط في تدليك الشّعر. يُتركُ على الشّعر لمدّة 20 دقيقة .

يغسَل الشّعر بالشّامبو بعد ذلك. تُكرر الوصفة مرّةً في الأسبوع. خل التفاح خلّ التّفاح أحد الطّرق الممتازة في تطويل الشّعر بسرعةٍ، بالإضافة إلى أنّه يزيل الأوساخ عن الشّعر، ويقويه، وينعّمه، ويضيف إليه المزيد اللّمعان، والطّريقة هي:[٢] المكونات: ملعقتين من خلّ التّفاح. لتْر من الماء.

طريقة التحضير: