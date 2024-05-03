انت الأن تتابع خبر "ابراج سوف تحل عليهم حظ من السماء بدء من الساعات القادمة"..ملكة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف عن ملوك الأبراج الأكثر حظاً!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت ملكة الفلك وخبيرة الابراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف مستقبل بعض الأبراج في بداية مايو، وفي هذه السطور نقدم لكم أبرز توقعات الفلكية اللبنانية للأبراج قبل عيد الاضحي المبارك.

برج الجدي

ستأتي بداية مايو بالخير بالنسبة لبرج الجدي وفقاً لتوقعات ليلي عبداللطيف حيث سيكون على موعد مع الحظ المطلق، وتجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقعك المهني والعملي وتقف في منتصف الطريق وأنت تحاول الصعود بسرعة للقمة.

ستعمل بقوة وثبات وتستطيع أن تحقق دخل مادي جيد. تحصل على أموال لم تكن تتوقعها ربما من ارث أو أمر طارئ وقد تحاول القيام بمشروع صغير يحقق جزء من طموحك.

برج الثور

تتحسن ظروفك المالية أكثر مما كنت تتوقع، وستكون الأشهر الأخيرة من العام مليئة بالنشاط والعمل المثمر الذي يزيد من دخلك المادي ويحقق لك أرباحاً جيدة.

برج الجوزاء

يزدهر وضعك المالي، وتتخذ مشاريعك بعداً جديداً وتجد أمامك كثير من المتطلبات والتضحيات لتسلق سلم النجاح وتحصل على حقوقك التي كانت على وشك الضياع. تنجز عملاً مبدعاً ينال تقدير الجميع وتجد بعد ذلك النجاح الباهر في كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد المهني .

برج السرطان

ستقوم بشراكة عمل ناجحة مع احد المستثمرين الأصدقاء في محاولة تحسين وضعك المالي وربما تجد فرصة مالية جيدة تستطيع من خلالها القفز إلى الأعلى بمستواك المادي وستجد الخير والنجاح.

تبقى الأمور المهنية كما هي وليست كما تتمناها وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين وضعك المهني، وقد تكون على موعد لاتخاذ قرارات مهنية حاسمة وهامة لا يمكن تأجيلها، استخدم العقلانية والحكمة لتكون قراراتك ناجحة.

برج الأسد

تحصل على أموال لم تكن تتوقعها، وتوقع عقداً جديداً للبدء بمشروع جديد، وتنجح في إنجاز الكثير من المهام التي تؤدي لزيادة دخلك المادي. تنظر للمستقبل بعين الرضا وتتأكد أن كل وسائل النجاح أمامك وما عليك إلا أن تخطو الخطوة الأولى وتحاول تطبيق أفكاراً جيدة ومتطورة وربما تجد بعض الصعوبات خلال التطبيق ولكنك ستتجاوزها بفضل صبرك وإصرارك على النجاح.

برج الميزان

سوف تكون أمامك فرصة ربح أو مكافئة مادية، عليك التركيز عليها ومعرفة طريق الوصول إليها لأنها من حقك. قد تجد نفسك غارقاً في رغبات متناقضة ولا تعرف ما تريد في المجال المهني ولكن شعورك بالمسؤولية وواجباتك نحو أسرتك يجعلك تنهض وتبتعد عن تلك الحالة وتتخلص من الإحباط والكآبة وتضع الحلول اللازمة لكل الأمور المهنية الطارئة التي قد تواجهك معتمداً على نفسك وخبرتك.

برج العقرب