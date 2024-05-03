قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب..الفرعون المصري يواجه اصعب ايامه!!

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رياض - احمد صلاح - أعلنت رابطة الكتاب عن فوز فودين لاعب مانشستر سيتي، بجائزة لاعب العام المُقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا، حيث حصل على نسبة 42% من الأصوات، التي تضم أكثر من 900 عضو.

وتفوق فودين على منافسه ديكلان رايس،

لاعب أرسنال، الذي جاء في المركز الثاني، ورودري الذي حل في المركز الثالث. وجاء مارتن أوديجارد وأولي واتكينز وكول بالمر في المراكز من الرابع إلى السادس.

وقال فودين: