انت الأن تتابع خبر "عالم الفلك ميشال حايك".. يصرح بالاسم لأول مرة عن صاحب الحظ السعيد لهذا البرج سيعتلي قمة الثراء المالي قريبا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني وخبير الأبراج ميشال حايك أن شهر رمضان المبارك يقدم مستقبلاً أفضل وفرصاً كبيرة للنجاح لبعض الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي بفضل كوكب المشتري أكبر كوكب في المجوعة الشمسية. يأتي برج الأسد في قائمة الأبراج الأكثر حظًا خلال شوال 2024، حيث سيتمتع بسلسلة من الأحداث السعيدة بسسب طاقته النارية المشعة وحضوره السحري، وتأثيره الحاضر في أي مكان.

ومن المتوقع أن نهاية شهر شوال

ستكون أفضل من المعتاد بالنسبة لبرج الأسد على الصعيد المهني، حيث سيحصد الكثير من المال مع توافر فرص عديدة تجعله في حيرة في الاختيار بينهم.

وتوقع ميشال في توقعاتها الجديدة عاصفة طوفانية أشد من عاصفة التنين تضرب مصر وينتج عنها سيول ضخمة تؤدي إلى انهيار سدود وجرف مبان وسيارات.وقال الفلكي اللبناني إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.

ويثير سيد الفلك اللبناني الجدل من حين لآخر في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان، حيث أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو لتنبؤات اللبناني،

ميشيل حايك،

ليلة رأس السنة العام 2022-2023 وتصريحات لفتوا إلى أنه قصد بها العمليات التي شنتها حركة حماس في إسرائيل، السبت، وأطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”.

وقال حايك في تنبؤاته بمقطع الفيديو المتداول:

“بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة، الأحداث التي رح تخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون..”

وتابع قائلا:

“رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمني وعارض صحي يتأرجح نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ونتنياهو بقراراته بأوامر نارية بمواجهة النار يذكر الناس بتاريخه، كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عساف..

”وأضاف: