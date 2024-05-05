انت الأن تتابع خبر "اكتشاف إعجازي ذو قوة ربانية لايستهان بها .. تمرين بسيط يحيي الذاكرة ويقي من الزهايمر والخرف من اول ممارسة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توضح البروفيسورة روشينا أن الذاكرة هي وظيفة عقلية معقدة عليا، وتعتمد فعالية الحفظ على عدة أسباب، مثل حالة الصحة الجسدية والنفسية للشخص. ولذلك، فإن تدريب الذاكرة في مرحلة الطفولة يكتسب أهمية كبيرة، بالإضافة إلى الروتين اليومي الصحيح والنوم والتغذية المتوازنة.

يجب على الأطفال قراءة الكثير وإعادة سرد ما قرأوه، وكذلك الكتابة باليد ودراسة اللغات الأجنبية وتعلم وتذكر القصائد التي تعلموها بالفعل.تحسين الصحة العقلية والعاطفية

تساعد التمارين الرياضية اليومية في تحسين الصحة العقلية والعاطفية عن طريق تحسين مستويات الهرمونات السعيدة في الجسم مثل الإندورفين والسيروتونين.

كما تساعد في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز الشعور بالسعادة والرضا.هل ترغب في ممارسة التمارين الرياضية اليومية بانتظام والاستفادة القصوى منها؟ إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في ذلك:اختيار التمارين المناسبة

من الضروري اختيار التمارين التي تناسب قدراتك واهتماماتك. يمكنك اختيار التمارين القائمة على القوة مثل رفع الأثقال، أو التمارين الهوائية مثل الجري أو ركوب الدراجة، أو التمارين التي تعزز المرونة مثل اليوغا. اختيار التمارين المناسبة لك يساعد في الاستمرارية والحفاظ على الاندفاع.

تحديد جدول زمني

من الضروري تحديد جدول زمني مناسب لممارسة التمارين الرياضية اليومية وتحديد أيام محددة في الأسبوع للتمرين. يمكن أن يكون الصباح أو المساء أفضل وقت لممارسة التمارين وفقًا لجدولك اليومي وتفضيلاتك. تحديد جدول زمني يساعدك في تخصيص الوقت اللازم للتمارين وضمان أن تكون جزءًا من روتينك اليومي.الاستمتاع بالتمارين

من المهم أن تستمتع بممارسة التمارين الرياضية اليومية عن طريق اختيار التمارين التي تستمتع بها وتجعلك تشعر بالراحة. يمكنك أيضًا تجربة ممارسة التمارين مع أصدقائك أو الانضمام إلى نادي رياضي للحصول على دعم وتحفيز إضافي. الاستمتاع بالتمارين يجعلها أكثر متعة ويزيد من احتمالية استمراريتك في ممارستها.

تغذية صحية

تأكد من تناول وجبة متوازنة وصحية قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية اليومية. يجب أن تحتوي الوجبة على مصادر جيدة من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية لتوفير الطاقة اللازمة للجسم. تناول وجبة متوازنة يساعد في تعزيز الأداء الرياضي وتعزيز التعافي بعد التمارين.

الاستراحة والاسترخاء