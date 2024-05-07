انت الأن تتابع خبر "عشر أكلات منها الشبس تدمر الانتصاب لدى الرجل" ...الدكتورة هبة قطب تحذر الرجال من الافراط في تناول هذه الأكلات ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتأثر الرغبة الجنسية بعدة عوامل نفسية وجسدية، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأطعمة التي يجب أن يتجنبها الرجل للمحافظة على صحته وكفاءته أثناء العلاقة الحميمة.. مثل:

الشوفان

يحتوي على مادة السيروتين التي تعمل على ارتخاء الأعصاب، وتقلل من التوتر والقلب، كما أنها غنية بالألياف التي تسبب زيادة سريان الدورة الدموية للأمعاء لهضمها، لذلك يقلل من الرغبة الجنسية.

البطاطس المقلية

غالبًا ما تكون مشبعة بالزيوت المهدرجة والملح، وتعمل على الشعور بالخمول والنوم، مما يسبب ضعف الانتصاب.

الهوت دوج

من الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون، تسبب تقلص الشرايين في العضو التناسلي للرجل، كما أنها تقلل من سريان الدم إلى الأعضاء التناسلية ما يضعف عملية الانتصاب أثناء العلاقة.

الصودا

لأنها تسبب الانتفاخ مما يسبب خروج روائح كريهة، كما أنها تقلل معدل التسترستيرون أو هرمون الذكورة مما يؤدى إلى فشل العلاقة.

العرقسوس

تناول كوب متوسط من العرقسوس (250 مل) يسبب انخفاض هرمون التسترستيرون وتقلل من قدرة الرجل على ممارسة الجنس.

النعناع

لأنه يحتوى على مادة «الميثنول» التي تساعد على تهدئة الأعصاب ما يؤدى إلى زيادة البرود الجنسي.

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