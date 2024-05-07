"بدون ذرة خميرة ولا عجن".. اعملي فطائر البطاطس في البيت لأولادك بمكونات بسيطة وعلى قد الأيد!!

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رياض - احمد صلاح - فطائر البطاطس بدون خميرة من أكثر أنواع الفطائر الشهية والمفيدة التي يمكنك تحضيرها في المنزل لأسرتك على الإفطار، هذا ومن أهم ما تتميز به هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى خميرة، كما يمكنك تحضير هذه الفطائر لأولادك عند الذهاب للمدرسة كوجبة خفيفة وصحية، علاوةً على مذاقها الشهي واللذيذ،
لذا بإمكانك اتباع مجموعة من أسهل المكونات والخطوات لتنفيذ هذه الوصفة المميزة لذا تابعونا لتتعرفوا على طريقة عمل الفطائر.
- بدون خميرة ولا عجن اعملي فطائر البطاطس في البيت لأولادك بمكونات على قد الأيد
- مكونات عمل فطائر البطاطس بدون خميرة
- عدد 2 من حبات البطاطس المتوسطة.
- عدد 1 بيضة.
- كوب واحد من الدقيق.
- نصف كوب من الحليب.
- رشة قليلة من الملح.
- رشة قليلة من الفلفل.
- زيت نباتي للقلي ” النوع حسب رغبتك”.
طريقة تحضير فطائر البطاطس بدون خميرة
- نقوم في الخطوة الأولى بتقشير البطاطس مع مراعاة بشرها بشكل جيد.
- يتم عصر البطاطس جيدًا حتى يتم التخلص من المياه.
- نقوم بخلط البطاطس جيدًا مع كلًا من الحليب، البيض، الفلفل والملح حتى يندمج المزيج.
- يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي للحصول على عجينة متماسكة، مع مراعاة ألا تصل العجينة لمرحلة التجمد.ثم نقوم بتسخين الزيت في مقلاة على أن تكون النار متوسطة.
- يتم تشكيل العجينة على هيئة دوائر ذات حجم صغير، ومن ثم يتم وضعها في المقلاة.
- نقوم بقلي فطائر البطاطس حتى نحصل على اللون الذهبي من الجانبين.تُقدم الفطائر ساخنة.فطائر البطاطس بدون خميرة هي وصفة لذيذة وسهلة التحضير يمكن إعدادها في أي وقت، خاصةً عندما تحتاج إلى وجبة سريعة ومغذية وذلك بفضل بساطة مكوناتها، ومن الجدير بالذكر
- أن هذه الفطائر تعد اختيار مثاليً لجميع أفراد العائلة سواء كنت تقدمها كوجبة خفيفة، أو كطبق جانبي، أو حتى كوجبة رئيسية، لذا جرب هذه الوصفة في منزلك واستمتع بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء.