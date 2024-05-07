"بدون ذرة خميرة ولا عجن".. اعملي فطائر البطاطس في البيت لأولادك بمكونات بسيطة وعلى قد الأيد!!

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رياض - احمد صلاح - فطائر البطاطس بدون خميرة من أكثر أنواع الفطائر الشهية والمفيدة التي يمكنك تحضيرها في المنزل لأسرتك على الإفطار، هذا ومن أهم ما تتميز به هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى خميرة، كما يمكنك تحضير هذه الفطائر لأولادك عند الذهاب للمدرسة كوجبة خفيفة وصحية، علاوةً على مذاقها الشهي واللذيذ،

لذا بإمكانك اتباع مجموعة من أسهل المكونات والخطوات لتنفيذ هذه الوصفة المميزة لذا تابعونا لتتعرفوا على طريقة عمل الفطائر.

بدون خميرة ولا عجن اعملي فطائر البطاطس في البيت لأولادك بمكونات على قد الأيد

مكونات عمل فطائر البطاطس بدون خميرة

عدد 2 من حبات البطاطس المتوسطة.

عدد 1 بيضة.

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

رشة قليلة من الملح.

رشة قليلة من الفلفل.

زيت نباتي للقلي ” النوع حسب رغبتك”.

طريقة تحضير فطائر البطاطس بدون خميرة