انت الأن تتابع خبر "وداعاً ايفون وهونر".. بكاميرا 200 بيكسل Infinix تطلق هاتف الألعاب الجديد Infinix GT 20 Pro في المملكة العربية السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خبر مثير لعشاق ألعاب الهواتف الذكية، أعلنت شركة إنفينكس عن إطلاق هاتف الألعاب الجديد Infinix GT 20 Pro في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الهاتف بتصميم مميز مع إضاءة RGB القابلة للتخصيص في الجهة الخلفية، ما يمنحه طابعًا خاصًا يلفت الأنظار.

ويتميز هاتف Infinix GT 20 Pro بشاشة أمولد ذات حجم 6.78 بوصات وحواف نحيفة، حيث تستحوذ الشاشة على 94% من مساحة الجهة الأمامية. يساهم هذا التصميم في تجربة بصرية مميزة خلال اللعب ومشاهدة المحتوى.

أما بالنسبة للأداء، فإن الهاتف مزود بمعالج Dimensity 8200 Ultimate من ميدياتيك، مع خيارات لذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت. كما يمكن زيادة ذاكرة الجهاز بفضل الذاكرة العشوائية الافتراضية، مما يعزز من قدرة الجهاز على تشغيل الألعاب بسلاسة.

الهاتف يأتي أيضًا بشريحة عرض مخصصة للألعاب تحمل اسم “Pixelworks X5 Turbo”، وهي مصممة لتحسين جودة الرسوميات في الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يضم الهاتف كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع دعم لتقنية التثبيت البصري (OIS)،

إضافة إلى كاميرتين مساعدتين بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما، مما يوفر إمكانيات تصوير عالية الجودة.يعمل هاتف Infinix GT 20 Pro بنظام التشغيل XOS 14 ويأتي ببطارية ذات سعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. تتوفر عدة خيارات للألوان، ويبدأ سعر الهاتف من 350 دولارًا أمريكيًا، ما يجعله خيارًا جذابًا لعشاق الألعاب في المملكة العربية السعودية.

هذه المواصفات تجعل من هاتف Infinix GT 20 Pro إضافة قوية لعالم هواتف الألعاب، وتعد بتقديم تجربة لعب استثنائية لعشاق هذا النوع من الأجهزة.