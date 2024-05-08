أغرب واقعة في التاريخ .. شجرة مبروكة تمنح شاب سعودي وظيفة مرموقة وبراتب كبير

الرياض - محمد الاطلسي - حكى مواطن سعودي قصة حصوله على وظيفة إضافية، تجعله قادرًا على العيش في مستواه المادي نفسه، عقب أن سقى شتلة شجرة صغيرة على طريق عام في العاصمة المقدسة.

ونشر المواطن مقطع فيديو على صفحته الرسمية في تطبيق «تيك توك»، قال خلاله أنه ذهب بغرض التقديم على وظيفة إضافية في شركة، يقع مقر إدارتها في مكة المكرمة، وفي غضون ذلك، عثر على شجرة صغيرة، فقام بسقايتها بالماء، واحتسب أجر سقايتها عند الله أن يهبه بذلك وظيفة تلائمه وأوضح المواطن بينما يحكي التفاصيل: “لما رشيتها مويه، قلت اللهم اجعل أجرها أنك توظفني في المكان اللي يناسب وضعي ومنزلتي، ومكان يحفظ كرامتي”. وذكر أنه عقب مرور ثلاثة أسابيع فقط، حصل على وظيفة في شركة مرموقة.

مقطع الفيديو مبنى الشركة التي يعمل المواطن السعودي فيها حاليًا حيث قال: ” شوفوا ربنا جابني هنا”. وبين للمتابعين، أن بداياته كانت الحصول على وظيفة في الدور الأول، قبل أن ينتقل بعدها إلى دور علوي (الرابع أو الخامس)، وعلق على ذلك بالقول: “وأنعم الله عليّ بزملاء عمل فوق ما تتخيلوا

وفي ختام المقطع وجه المواطن نصيحة للجميع، بأن يفعلوا مثله، وأن يبدأوا الاستثمار في الشارع العام، في سقاية الزرع أو توصيل أحدهم مشوار، أو أي شيء خر يخدم البلاد أو المواطنين، وأن يدعوا الله أن يجعل أجر ما فعلوا من خير في قضاء حوائجهم وأمورهم