انت الأن تتابع خبر اللبنانية ليلى عبداللطيف ترعب الجميع بتوقع جديد.. الاسبوع القادم سيغير وجة المنطقة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في توقعات مثيرة للجدل، حذرت العرافة ليلى عبد اللطيف من حدوث كارثة خطيرة في عدد من الدول العربية والعالم الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هذه الأحداث ستكون ذات تأثير مدمر وغير متوقع.

أوضحت عبد اللطيف أن الأسبوع القادم سيشهد أحداثاً مفاجئة تؤدي إلى العديد من الوفيات. وتنبأت أيضاً بموجات برد قاسية وتساقط للثلوج في مناطق مختلفة من العالم، والتي يمكن أن تتسبب بتلك الوفيات.

في توقعات سابقة، ذكرت عبد اللطيف أن السعودية ستشهد أحداثاً ستغير النظرة العالمية لها وللعرب بوجه عام، مشيرة إلى إنشاءات مهمة في مجال الطب والتعليم قد تحدث في المملكة.

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تحمل توقعات ليلى عبد اللطيف الكثير من الجدل دائماً، وغالباً ما تكون محط اهتمام وتساؤل، خصوصاً مع تحذيراتها المتكررة من أحداث غير متوقعة تؤثر على الأمن والسلامة العامة.