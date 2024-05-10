أخيراً وداعًا للحشرات في المطبخ.. طريقة التخلص من السوس خلال يوم واحد؟!

الرياض - محمد الاطلسي - ينتشر السوس وبكثرة في الأماكن الدافئة والرطبة، ولذلك يعد المطبخ بيئة مناسبة وجيدة لانتشاره بها، لوجوده في البيت عدة أسباب علينا أن نعرفها، ألا وهي التشققات في الجدران الداخلية للمنزل أو يدخل البيت عن طريق الأطعمة الآتية من الخارج، وعدم تنظيف المطبخ يوميًا، وبما أن لكل داء دواء توجد طريقة جيدة للتخلص نهائيًا من سوس المطبخ عن طريق إتباع عدة تعليمات سنقوم بمشاركتها لكم خلال فقراتنا القادمة، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل.

طريقة التخلص من السوس

سوس المطبخ من أكثر الحشرات التي تنقل فيروسات بالأطعمة الغذائية، لذلك تحرص كل ربة منزل على طريقة فعالة لإزالته نهائيًا، كما تحرص على معرفة كيفية تجنب ظهوره مرة أخرى في المطبخ، خلال فقرتنا هذه سنتعرف أولًا على طرق التخلص منه وهي تتمثل في:

استخدام مصائد السوس وهي تكون عبارة عن مصيدة صغيرة يتم وضعها في أماكن تواجد السوس في المطبخ للإمساك به وتتوفر تلك المصائد في محلات البقالة.

التخلص من أي مصدر ينقل السوس للبيت مثل الأطعمة المصابة مهما كان نوعها سواء بقوليات أو حلويات.

استخدام المبيدات الحشرية للتخلص بسرعة من السوس يتم رش المبيد وتركيزه على أماكن تواجد الحشرات مثل زوايا المطبخ.

تنظيف المطبخ يوميًا أو على الأقل كل يومين خاصةً اماكن تخزين الأطعمة واستخدام مياه ساخنة وخل أبيض أثناء التنظيف يساعد ذلك على تقليل ظهور الحشرات في البيت.

نصائح لتجنب ظهور سوس المطبخ بعد التعرف على طريقة التخلص من سوس المطبخ، ننتقل إلى الجزئية الأهم ألا وهي نصائح لتجنب عدم ظهوره مجددًا بعد تنفيذ التعليمات الموضحة سابقًا، فيما يلي نعرض لكم أهم النصائح: فحص الأطعمة الغذائية قبل الشراء لمعرفة إذا كانت فاسدة أم لا وهذه النصيحة مهمة لأن الأطعمة الفاسدة تعتبر أول خطوة لظهور الحشرات بالبيت وانتقالها للأطعمة الأخرى.

العثور على محلات أو أسواق موثوق بها لشراء متطلبات البيت من الأطعمة.

تخزين الأطعمة في أماكن مغلقة بإحكام لضمان عدم وصول أي حشرات إليها.

عدم خلط أنواع الأطعمة المختلفة ببعضها لتجنب عدم نقل أي حشرات.

غسل الخضروات والفواكه بعد شراؤها مباشرةً.