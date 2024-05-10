انت الأن تتابع خبر "خروج المصريين إلى الشوارع فرحا بموت شخصية بارزة"...ليلى عبد اللطيف تتنبأ بموت هذه الشخصية المصرية بطريقة بشعة للغاية ..تفاصيل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المواطنين عبد الأخبار المتعلقة بتنبؤآت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف وفي السطور التالية سنتعرف على أحدث ما تنبأت به.

حيث أثارت تنبؤات ليلى عبد اللطيف الأخيرة الخوف والقلق في مصر والدول العربية. فقد تنبأت بانتشار الفرح في الشوارع بعد وفاة زعيم، والخوف في المطارات والمرافق الحيوية ومحطات القطارات العالمية بسبب الكوارث الطبيعية.

كما توقعت سقوط ورحيل العديد من كبار السياسيين والفنانين في عام 2024. وتضمنت التنبؤات حدوث زلزال في اليابان، وانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهروب مجرم خطير يدعى فيتو.