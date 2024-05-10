"بدون سمنة ولا زبدة".. اليك طريقة عمل كيكة بسبوسة أو الرواني حلوى لذية وشهية في المنزل وبدون تكاليف!!

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رياض - احمد صلاح - كيكة البسبوسة أو الرواني هي حلوى لذيذة وسهلة التحضير فإذا كنت تبحثين عن طريقة لتحضير حلوى لذيذة في المنزل، فهذه الوصفة هي خيار رائع لعمل حلوى تسعد كل أفراد الأسرة.
طريقة عمل كيكة البسبوسة الشهية
المكونات:
للعجينة:
- 1 كوب دقيق. 1 كوب سميد. 1 كوب سكر. 1 كوب لبن زبادي. 1/2 كوب زيت نباتي. 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ٤ بيضات ملعقة ڤانيليا ( أو بشر ليمون أو برتقال) نصف كوب جوز هند مبشور
للشربات:
- 2 كوب ماء. 2 كوب سكر. عصير نصف ليمونة.
الطريقة:
- قبل البدء في تحضير العجينة، سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وجهزي قالب الفرن بوضع طبقة رقيقة من الزبدة ورشة قليل من السميد. في وعاء كبير، قومي بمزج الدقيق، السميد، جوز الهند والبيكنج بودر معا.
- في وعاء آخر، اخفقي البيض واللبن الزبادي والزيت والسكر جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس. أضيفي خليط اللبن والزيت والسكر إلى المكونات الجافة وامزجيهم معا حتى تحصلي على عجينة ناعمة. أضيفي قشرة الليمون المبشورة وامزجيها مع العجينة.
- اسكبي العجينة في قالب الفرن المجهز ووزيعيها بالتساوي في القالب. ضعي القالب في الفرن المسخن مسبقا لمدة تتراوح بين 30-40 دقيقة أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون. بينما تخبزين البسبوسة، قومي بتحضير الشربات في وعاء، اخلطي الماء والسكر وعصير الليمون معا واتركي الخليط يغلي ثم اتركيه يبرد.
- عندما تخرج كيكة البسبوسة من الفرن، اسكبي الشربات البارد فوقها بحيث تتشرب البسبوسة بالشربات. اتركيها تبرد تماما وتتشرب الشربات قبل تقديمها. قطعيها إلى مربعات أو مستطيلات صغيرة بواسطة سكين مشرشرة. قدمي كيكة البسبوسة مع قهوة أو شاي واستمتعي بطعمها اللذيذ.