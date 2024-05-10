"بدون سمنة ولا زبدة".. اليك طريقة عمل كيكة بسبوسة أو الرواني حلوى لذية وشهية في المنزل وبدون تكاليف!!

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رياض - احمد صلاح - كيكة البسبوسة أو الرواني هي حلوى لذيذة وسهلة التحضير فإذا كنت تبحثين عن طريقة لتحضير حلوى لذيذة في المنزل، فهذه الوصفة هي خيار رائع لعمل حلوى تسعد كل أفراد الأسرة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة الشهية

المكونات:

للعجينة:

1 كوب دقيق. 1 كوب سميد. 1 كوب سكر. 1 كوب لبن زبادي. 1/2 كوب زيت نباتي. 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ٤ بيضات ملعقة ڤانيليا ( أو بشر ليمون أو برتقال) نصف كوب جوز هند مبشور

للشربات:

2 كوب ماء. 2 كوب سكر. عصير نصف ليمونة.

الطريقة: