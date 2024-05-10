مديرية الجوازات بالمملكة تكشف كيف تحول تأشيرة الزيارة إلي إقامة بدون الخروج من السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - تتيح مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية تحويل الزيارة الي اقامة وذلك طبقاً لبعض القواعد والشروط المحدثة حيث يمكن تجديد التأشيرة الي اقامة في حالة رغبته في زيادة فترة بقائه داخل المملكة فيما يحتاج الي بعض الاوراق الهامة والتي من ضمنها:

نسخة من تصريح الاقامة.

كتاب رسمي يثبت العمل في شركة او مؤسسة.

استخراج معلومات راتب الزوج من مكان العمل.

نسخة سجل تجاري للشركة.



نسخة من كشف درجات الزوج في حال كان حاص علي شهادة جامعية.

تقديم رد من وزارة الداخلية تفيد بالموافقة.

اضافة نسخة من جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالزوجين.

اعداد وثائق وارسالها الي وزارة الداخلية مرة اخري.

رسوم تحويل الـتأشيرة من دون الخروج

لتحويل التأشيرة من دون الخروج من المملكة العربية السعودية والابتعاد عن الحصول علي غرامات تصل الي مايقدر بـ 1000 ريال سعودي حيث لا يجوز مغادرة البلاد خلال شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة ويجب المغادرة علي الفور وعن الرسوم فتصل الي:

600ريال سعودي لتحويل الزيارة الي اقامة.

500ريال سعودي تأشيرة دخول متعدد.



تأشيرات الاقامة الدائمة

توفر ايضاً المملكة تأشيرات للاقامة الدائمة والتي تصل الي نحو (800 الف – 100 الف) ريال سعودي وذلك بحسب اختلاف المدة الزمنية فا التي يصل قيمتها الي 800 الف ريال تعد تأشيرة اقامة دائمة بينما التي يصل قيمتها 100 الف ريال هي تأشيرة سنوية يمكن تجديدها لا أكثر من مرة.

فيما يشترط للتقديم علي هذه التأشيرات ان لا يتجاوز السن 21 عام كما يجب الا يكون لدية اي امراض معدية او احكام قضائية تخص الشرف او الامانة وان يقدم وصل مؤكد لدفع الرسوم والحصول علي الاقامة الدائمة كما ان الاوراق تشمل جواز سفر متقدم ساري والتقديم علي كشف طبي معتمد من الجهات المسجلة في وزارة الصحة.