إحذر قبل ان تقع في شرها..باحث سعودي يحذر بشدة جميع المغتربين .. إذا قلت هذه الكلمة فأنت مجرم من الدرجة الأولى

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأ باحث سعودي متخصص في التطوير والتدريب المهني، جميع متابعيه، بالكشف عن عبارة يمكنها أن تقتل طموحات المبتدئين، متهمًا من يقولها للآخرين بالمجرم!وتحدث عبدالرحمن الذبياني-الباحث المتخصص بالتطوير والتدريب المهني- عن بعض العبارات التي من شأنها أن تقتل طموحات المبتدئين والموهوبين، وعلق عليها بالقول:

“إذا قلتها فأنت مجرم!”.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو شاركه الذبياني على صفحته الرسمية في تطبيق الفيديوهات المصورة «تيك توك»، قال فيه:

” هذه العبارة قتلت طموحات المبتدئين والموهوبين، وهمشت أصحاب الخبرات والشهادات، وعلقت آمال المتميزين… “

وأشار الذبياني إلى أن هذه العبارة القصيرة تتمثل في القول:

“جالي لك من طرف فلان”.

جدير بالذكر أن النيابة العامة فيما مضى، نشرت تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، حذرت فيها من الواسطة والرشوة، وجاء في التغريدة:

” الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض