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حسناء سعوديةرفعت قضية ضد طليقها لاجبارة توفير السكن لها ولابنائها ما حصل بعده أذهل الجميع

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الرياض - محمد الاطلسي - روت المحامية السعودية نورة حسن قصة غريبة لردة فعل امرأة طلقها زوجها بعدما طلبت ذلك بسبب زواجه من أخرى، لكنها تفاجأت أمام القاضي بما لم تتوقعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت المحامية إن المرأة رفعت قضية لتطالب بتمكينها من المسكن كونها حاضنة لـ 5 أطفال.اقراء ايضاً :وأوضحت أن الزوج قرر توفير مسكن لطليقته في نفس العمارة التي توجد بها شقته وزوجته الجديدة.

 

 

وأضافت: "عندما اعترضت المرأة على ذلك، أصر القاضي على تفعيل القانون، وقال لها إما تسكنين في الشقة التي وفرها طليقك أو تخسرين القضية".

 

 

وتابعت: "بالفعل لم تتحمل المرأة أن تسكن في نفس العمارة وقامت باستئجار شقة أخرى من أموالها الشخصية لتعيش فيها مع أبنائها".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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