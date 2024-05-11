انت الأن تتابع خبر هل وجود كدمات زرقاء في الذراعين علامة على مرض خطير للغاية.. (تفاصيل صادمة)!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظهر كدمات زرقاء في الذراع، فماذا عليك أن تفعل عندما تلاحظ كدمات مجهولة السبب على جسمك؟ وهل يستدعي القلق؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما جاء في موقعي "Bright side، health".عند ظهور بقع زرقاء أو حمراء في أماكن مختلفة من الجسم، تسمى هذه البقع وبالكدمات

تنتج عن ما يلي:

- حدوث نزيف أو تسرب للدم تحت الجلد.

نتيجة تمزق الأوعية الدموية التي تنتج عن ضربة أو سقطة أو اصطدام أدى إلى تمزق الشعيرات الدموية في الجلد.

- أخذ بعض الأدوية التي تحدث سيلان للدم مثل الأسبرين.

- مع وجود نقص الإضافة لسوء التغذية مثل نقص فيتامين B12.

- نقص فيتامين C، أو فيتامين K، أو حمض الفوليك يؤدي لظهور كدمات بالجسم

- عامل وراثي يترتب عن وجود أحد أفراد العائلة يعاني من ظهور الكدمات بسهولة.

- بسبب تقدم العمر.

- أمراض الكبد مثل تليف الكبد.

- التهاب الأوعية الدموية.

- الإصابات التي تحدث أثناء ممارسة الرياضة.

- التعرض للمجهود جسدي كبير.

- فيتامين آخر مهم هو P، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين، وبالتالي يؤدي نقصه في الجسم إلى إضعاف الأوعية الدموية وتدهور حالة الجلد.

البقع وارتباطها بالأورام - أحيانا البقع الزرقاء في مختلف مناطق جسم الإنسان بدون سبب واضح، بحيث يلاحظ تكون بقع زرقاء في أماكن معينة، وهو ما قد يكون دلالة على وجود أورام سرطانية، أو تخثرات دموية داخلية ، فالعديد من الأمراض الداخلية تظهر علامة كدمة أو بقعة زرقاء على الجسم.

حمل الأوزان الثقيلة أثناء ممارسة الرياضة: من أسباب ظهور كدمات باليد وجود ضعف في الأوعية الدموية، وبالتالي يمكن للكثير من التمارين أن تسبب التلف للأوعية الدموية.

كما يمكن للأطفال الإصابة بهذه الكدمات بسبب ثقل حقائب المدرسة في تلك الأيام.

- مرض السكري:

الداء السكري له تأثير سلبي على الدورة الدموية، ما قد يسبب ظهور الكدمات، حيث يمكن للكدمات أن تكون من الأعراض المبكرة لمرض السكري.

وهناك أعراض أخرى تتمثل فيما يلي:

- العطش بشكل مستمر.

- التئام الجروح ببطء.

- الشعور بالإرهاق بشكل سريع

- وجود بعض المشاكل في الرؤية.

- ملاحظة وجود بقع بيضاء على الجلد.

- الاختلال الهرموني: تعد التقلبات الهرمونية من أكثر الأسباب شيوعاً للكدمات وخصوصًا عند النساء نتيجة لانخفاض هرمون الاستروجين.

وهذا ما يحدث عند انقطاع الطمث، أو تناول أدوية هرمونية، أو عند الحمل، حيث يؤدي نقص الاستروجين إلى ضعف الأوعية الدموية والإتلاف السريع لجدران الشعيرات الدموية.

- أمراض الدم:

يمكن لأمراض الدم والأوعية الدموية أن تتسبب بالكدمات، لأن من المعروف أن الدوالي ونقص الصفيحات الدموية، وسرطانات الدم، كلها من الأمراض التي تتسبب بمشاكل في الدورة الدموية، ما يؤدي إلى ظهور الكدمات على الجسم.

ما سبب ظهور كدمة في اليد؟

من أكثر أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم هو نقص الفيتامينات، حيث تلعب بعض الفيتامينات دورًا في عملية شفاء الجسم وتجلط الدم، بالتالي نقصها قد يسبب ظهور الكدمات، ومن أهم الفيتامينات التي قد يسبب نقصانها ظهور الكدمات بسهولة في الجسم فيتامين ج

هل هذه الكدمات خطيرة أم لا؟

في حالة تحول الكدمات مع مرور الوقت إلى اللون الأحمر بعد الإصابة مباشرة بسبب الدم تحت الجلد ونزيف الشعيرات الدموية، يبدأ الجسم في تكسير الدم لتصبح الكدمة سوداء أو زرقاء أو أرجوانية اللون لا يوجد خطورة به.

كم من الوقت تستغرق وجود الكدمات في الجسم؟

تستغرق فترة الشفاء حوالي أسبوعين من ميعاد الاصابة، حيث يتحول اللون الأحمر أو الأزرق اللون الأصفر عند التعافي تماما ولكن إذا استغرق الأمر أكثر من 14 يوم يجب الذهاب للطبيب لعمل فحوصات للاطمئنان.

العلاج - تناول بعض المسكنات

- استخدام كيس من الثلج على الكدمات

- وضع الكريمات المسكنة والمرطبة.

- عمل كمادات دافية على الكدمات.

متى يكون زيارة الطبيب ضروري

- وجود ألم مكان الكدمة وتور

وجود ألم شديد بسبب التواء أو كسر في المنطقة