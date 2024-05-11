انت الأن تتابع خبر مقيم في السعودية يزوج ابنته فائقة الجمال لأربعة شباب سعوديين بربع مليون ريال وفي ليلة دخلتها حدثت المفاجئة التي اصابت الشباب بالهستيريا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي تداول قصة "نصب" طريفة حدثت في منتصف العام وكان بطلها "مقيم"، وأربعة مواطنين سعوديين.وفي تفاصيل الحادثة، فقد تعرض أربعة سعوديين في بريدة، مطلع العام إلى عملية نصب من مقيم استولى على 200 ألف ريال بعد أن وعد كل واحد منهم بتزويجه ابنته مقابل مهر يقدر بـ50 ألف ريال.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية في ذالك الوقت،