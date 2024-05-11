انت الأن تتابع خبر عاجل.. امير الكويت يصدر قرارات نارية قد تغير شكل الدولة من جذورها (نص القرارات) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن أمير الكويت عن خطوة جذرية بتعطيل العمل ببعض المواد الدستورية وحل مجلس الأمة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، مما يشكل تطوراً ملحوظاً في السياسة الكويتية. هذه الخطوة لها تداعيات كبيرة تستحق التحليل، خصوصاً أن تعطيل المواد يمس أسس النظام الديمقراطي في البلاد.

المواد الدستورية المعطلة وتأثيراتها

تعطيل المادة 51

هذه المادة تشرح بأن السلطة التشريعية في الكويت تتولاها الأمير بالتعاون مع مجلس الأمة وفقاً للدستور. تعطيل هذه المادة يعني أن الأمير سيحتفظ بالسلطة التشريعية بمفرده دون الحاجة إلى موافقة مجلس الأمة، مما يمنحه سيطرة كاملة على التشريع.

تعطيل المادة 56 فقرة 2

هذا التعديل يعفي الأمير من الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمة لتعيين أو إعفاء الوزراء، مما يزيد من سلطاته التنفيذية ويقلل من دور المجلس في الحكومة.

تعطيل المادة 71 فقرة 2

الأمير يمكنه الآن إصدار مراسيم بقوة القانون دون الحاجة لعرضها على مجلس الأمة للموافقة، ما لم يكن مجلس الأمة قائماً، وهذا يسمح باتخاذ قرارات سريعة دون المرور بالعملية التشريعية العادية.

تعطيل المادة 79

هذه المادة تنص على أن لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. تعطيلها يعني أن الأمير يمكنه إصدار القوانين دون الحاجة إلى موافقة المجلس.

تعطيل المادة 107

هذه المادة تتيح للأمير حل مجلس الأمة، وبتعطيلها يصبح بإمكان الأمير حل المجلس دون الحاجة لإجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين كما كان متطلباً سابقاً.

تعطيل المادة 174

يُلغى بهذا التعطيل حق اقتراح تنقيح الدستور، مما يحد من إمكانية التغيير الدستوري المستقبلي.

إلغاء المادة 181

تعطيل هذه المادة يمكن الأمير من تعطيل أحكام الدستور خلال الأحكام العرفية دون الالتزام بالقيود التي كانت مفروضة سابقاً.

التداعيات والاستنتاجات