ليست السعودية ولا مصر ..دولة عربية تبني أكبر مطار في العالم واذهلت الصين واليابان !!

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت حكومة دبي في تشييد مبنى مسافرين جديد في مطار آل مكتوم، بكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار)، ليصبح الأكبر في العالم بطاقة استيعاب تصل إلى 260 مليون مسافر.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على منصة “اكس”: “اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار) وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي”.

واشار الى أن “مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي دبي الدولي الحالي.

وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي دبي ولفت آل مكتوم إلى بناء “مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي”.