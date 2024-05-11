سعودية خلعت زوجها وأعطته 60 ألف وحينما ذهبت إلى المفتي تلقت أكبر كارثة في حياتها

الرياض - محمد الاطلسي - روى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، قصة لزوجة خلعت زوجها 3 مرات، وذلك في لقاء خاص ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، للحديث عن الأسرة ودورها في تشكيل هوية المجتمع.

وقال: "هناك امرأة دفع لها زوجها مهر 40 ألف، وبعد مُدة خلعته وأعطته المهر، وبعد أقل من سنة أرادت الرجوع لزوجها فقال لها لا أملك إلا 20 ألف فوافقت وعادت له، وبعد عامين خلعته وأعطته الـ20 ألف".

وأكمل الشيخ المطلق رواية القصة: "بعد أقل من عام أرادت الرجوع لزوجها الذي قال إنه لا يملك إلا 5 آلاف فوافقت وعادت له، ثم بعدها تخاصموا فأعطته الـ 5 آلاف وخلعته، ثم جاءتنا في دار الإفتاء لتسأل هل يجوز أن تعود لزوجها بعد خلعه 3 مرات، فقلنا لها يجوز العودة ففرحت وقالت الحمد لله".

ووجه الشيخ المطلق نصيحة للرجال والنساء قبل الإقدام على الانفصال بأي طريقة، التفكير في العواقب والأسرة